Neue kulinarische Genüsse in Wien entdecken

In Wien dürfen sich Gourmets auch auf zahlreiche Neuzugänge freuen, etwa das peruanische Szene-Restaurant Pisqu, das Lomo Saltado, ein traditionelles peruanisches Pfannengericht mit Rindfleisch und würziger Soße serviert. Oder Schatz Imhof, wo sich Gäste über Popcorn-Hendl freuen dürfen. Das Konzept ist bei der Restaurantwoche wieder dasselbe: Fein speisen zu fixen Preisen.