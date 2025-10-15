Supermarkt-Trickserei: Wien meldet 200 Anzeigen!

Lebensmittelpreise und Gewinne der Konzerne steigen

Das Wiener Marktamt führte seit Jahresbeginn ganze 1215 Kontrollen durch und stellte dabei 502 Strafanträge. „Je schlechter ein Betrieb bei der Kontrolle abschneidet, umso häufiger führt das Marktamt Kontrollen durch“, betonte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Das Sozialministerium rechnete in einer Aussendung vor: Laut dem Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) steigen die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak heuer um 3,8 Prozent, für 2026 wird ein Anstieg um 3,2 Prozent erwartet. Gleichzeitig konnten die großen Lebensmittelketten ihre Gewinne im Vorjahr um rund 60 Prozent steigern.