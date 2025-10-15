Supermarkt-Trickserei: Wien meldet 200 Anzeigen!

Wiener Supermärkte geraten zunehmend unter Druck. Allein im September erstattete das Marktamt 200 Anzeigen wegen falscher Grundpreise, unrichtiger Mengenangaben oder fehlender Rabattkennzeichnungen. Besonders im Visier: Die vier größten Supermarktketten. Trotz steigender Preise konnten sie ihre Gewinne im Vorjahr um 60 Prozent steigern.
Viele Konsumenten müssen wegen hoher Lebensmittelpreise den Gürtel enger schnallen. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hat die Regierung die großen Supermarktketten ins Visier genommen. Seit einem Monat wird dort besonders streng kontrolliert: Im Fokus stehen Rabattaktionen und die korrekte Preisauszeichnung.
Die erste Zwischenbilanz fällt ernüchternd aus – allein in Wien wurden innerhalb eines Monats 200 Anzeigen erstattet. Kontrolliert wurde zwar in ganz Österreich, Zahlen liegen aber bis dato nur in der Bundeshauptstadt vor.
Es ist tatsächlich so, dass die Preisauszeichnung bei den großen Playern im Supermarktbereich bei Weitem nicht eingehalten wird.
Alexander Hengel, Sprecher des Wiener Marktamts, im „Ö1-Morgenjournal“
Das Sozial- und Wirtschaftsministerium hat die Behörden angewiesen, die Preisauszeichnung der Supermarktketten verstärkt zu kontrollieren. 270 Kontrollen bei Spar, Rewe, Hofer und Lidl wurden durchgeführt, berichtet Alexander Hengel, Sprecher des Wiener Marktamts, im „Ö1-Morgenjournal“. „Es ist tatsächlich so, dass die Preisauszeichnung bei den großen Playern im Supermarktbereich bei Weitem nicht eingehalten wird“, sagt Hengel.
Lebensmittelpreise und Gewinne der Konzerne steigen
Das Wiener Marktamt führte seit Jahresbeginn ganze 1215 Kontrollen durch und stellte dabei 502 Strafanträge. „Je schlechter ein Betrieb bei der Kontrolle abschneidet, umso häufiger führt das Marktamt Kontrollen durch“, betonte Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Das Sozialministerium rechnete in einer Aussendung vor: Laut dem Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) steigen die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak heuer um 3,8 Prozent, für 2026 wird ein Anstieg um 3,2 Prozent erwartet. Gleichzeitig konnten die großen Lebensmittelketten ihre Gewinne im Vorjahr um rund 60 Prozent steigern.
Preisschild und Ware nicht ident
Das Marktamt führt beispielhaft einige Vergehen der bekannten Handelsketten an: Es wurden Von-Bis-Preise ohne Zuordnung angegeben, die Mengenangaben auf den Preisschildern stimmten nicht mit den Produkten überein. Ein Beispiel: Packungsgrößen werden kleiner, der Preis bleibt aber gleich. „Dann gaukelt der Supermarkt den Konsumentinnen und Konsumenten vor, dass das Packerl noch 200 Gramm enthält. Das verstößt gegen das Preisauszeichnungsgesetz“, erklärt Hengel.
Bei Aktionsware im Non-Food-Bereich fehlten häufig die verpflichtenden Angaben zum günstigsten Preis der vergangenen 30 Tage. Oder es wurde Ware mit auffälliger Rabattierung beworben, ohne dass die gesetzlich vorgeschriebenen Grundpreise angegeben waren.
Preisauszeichnung ist kein Wunschkonzert, sondern gesetzlich geregelt. Wenn sich der Inhalt ändert oder ein Rabatt beworben wird, muss das klar und nachvollziehbar im Regal stehen. Alles andere ist Täuschung.
Marktamtsdirektor Andreas Kutheil
Dazu stellte Kutheil klar: „Preisauszeichnung ist kein Wunschkonzert, sondern gesetzlich geregelt. Wenn sich der Inhalt ändert oder ein Rabatt beworben wird, muss das klar und nachvollziehbar im Regal stehen. Alles andere ist Täuschung.“
Supermarktpreise im Visier der Politik
Die starken Preisanstiege in den Supermärkten treiben auch die Politik um. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte vor über einem Monat ein Gesetz gegen versteckte Preiserhöhungen an. Ein Gesetzesvorschlag soll in diesem Jahr erarbeitet werden. Vor wenigen Tagen hat dann die SPÖ mit Markteingriffen gedroht, nachdem bereits Anfang August Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und ein Monat später auch SPÖ-Chef Andreas Babler gesetzliche Maßnahmen zur Senkung der Lebensmittelpreise in den Raum gestellt hatten.
Koalitionspartner ÖVP und NEOS hingegen gaben sich zurückhaltend, eine klare Ablehnung zu Markteingriffen in die Preise kommt von der Lebensmittelindustrie und den Bauern. In der Regierungsklausur Anfang September wurde im Kampf gegen die Teuerung bei den Lebensmittelpreisen vor allem auf die EU und die Beseitigung des „Österreich-Aufschlags“ verwiesen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.