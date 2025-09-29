So bekommen Wiener einen Platz im Café Central

Es wurde bereits im Jahr 1876 eröffnet und ist eines der berühmtesten Kaffeehäuser Wiens – das Café Central in der Herrengasse 14 in der Innenstadt. Viele Reiseführer und Blogs empfehlen es, sodass es fast automatisch auf der To-do-Liste von Wien-Besuchern steht. Ab Mitte März 2026 wird die legendäre Kaffeehausikone umfassend renoviert und bleibt für ein halbes Jahr geschlossen. Doch die Popularität hat ihre Schattenseite.