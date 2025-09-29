Wiens berühmtestes Café schließt seine Pforten

Kleine Schwester der Fernwärme soll abkühlen

Stadträtin Ulli Sima (SPÖ), Wien Energie-Chef Michael Strebl, Verkehrsbüro-Vorstandsvorsitzender Martin Winkler und Geschäftsführer Kay Fröhlich präsentierten am Montag die Pläne. Das Fernkälte-Netz wird von der Stadt ausgebaut und gilt derzeit noch als kleine Schwester der Fernwärme. Verglichen mit konventionellen Klimaanlagen spart die Fernkälte etwa 50 Prozent der CO2-Emissionen ein. Seit dem vergangenen Jahr ist der Ringschluss komplett. Ein knapp fünf Kilometer Fernkältering umschließt den 1. Bezirk. Es stehen aber auch notwendige Renovierungsarbeiten an.