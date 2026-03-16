Kampagne: Freundlichste Fahrradklingel der Welt!

Ein Beispiel ist das Thermen- und Vulkanland in der Steiermark, wo rund 6000 Kilometer Radwege durch Weinberge, Wälder und Thermenlandschaften führen. Dank des milden Klimas kann dort sogar im Winter geradelt werden.

Denn eines ist längst klar: Das Fahrrad ist mehr als Fortbewegung. Es ist Urlaub, Freiheit und Lebensgefühl.Und vielleicht klingt dieses Lebensgefühl künftig tatsächlich so – mit der freundlichsten Fahrradklingel der Welt.