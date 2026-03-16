Kopfschuss in Wien-Liesing: Täter auf der Flucht

Ehemaliger Bekannter als Verdächtiger

Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Brüder zuvor gemeinsam unterwegs gewesen, als sie auf der Straße auf einen ehemaligen Bekannten trafen. Wegen früherer Streitigkeiten wollten sie mit ihm nicht sprechen und gingen weiter. Der Mann soll ihnen jedoch gefolgt sein und plötzlich eine mutmaßliche Schusswaffe gezogen haben. Als die Brüder zu flüchten versuchten, soll er auf einen der beiden mit der Waffe im Bereich der Schläfe geschossen haben.