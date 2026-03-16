Kopfschuss in Wien-Liesing: Täter auf der Flucht

Blutiger Zwischenfall am Sonntagabend in Wien-Liesing: Ein 20-Jähriger ist durch einen Kopfschuss verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist derzeit auf der Flucht.
Die Polizei war gegen 21.15 Uhr zu der Wohnung in einem Mehrparteienhaus gerufen worden. Ein 16-Jähriger öffnete den Beamten die Tür – im Wohnzimmer saß sein älterer Bruder mit einer blutenden Kopfverletzung auf der Couch.
Ehemaliger Bekannter als Verdächtiger
Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden Brüder zuvor gemeinsam unterwegs gewesen, als sie auf der Straße auf einen ehemaligen Bekannten trafen. Wegen früherer Streitigkeiten wollten sie mit ihm nicht sprechen und gingen weiter. Der Mann soll ihnen jedoch gefolgt sein und plötzlich eine mutmaßliche Schusswaffe gezogen haben. Als die Brüder zu flüchten versuchten, soll er auf einen der beiden mit der Waffe im Bereich der Schläfe geschossen haben.
Keine Lebensgefahr
Der 20-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit einer oberflächlichen Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Identität des Tatverdächtigen konnte bereits geklärt werden. Nach dem ebenfalls 20-Jährigen wird derzeit gefahndet. Die Ermittlungen laufen.
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