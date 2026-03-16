Die Immobilienkrise bremst Chinas Aufschwung

Seit fast fünf Jahren befindet sich der chinesische Immobiliensektor in einer Krise und belastet die gesamte Wirtschaft. Auslöser waren staatliche Maßnahmen ab 2020, die die Verschuldung von Immobilienfirmen begrenzen sollten. Zwar will die Regierung in Peking den Markt stabilisieren, schreckt aber vor neuen landesweiten Konjunkturprogrammen zurück. Im Anfang März vorgestellten 15. Fünfjahresplan kündigte sie an, die Systeme für die Immobilienentwicklung, -finanzierung und den -verkauf zu verbessern.