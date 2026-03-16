Eagles verabschiedeten sich mit „bestem Spiel“

Und die Mozartstädterinnen boten den Sabres einen richtigen Kampf, gingen durch Clarke gar in Führung. Am Ende mussten sich die Cracks von Eva Verworner dem Grunddurchgangssieger aber mit 1:2 geschlagen geben. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftreten, das war wohl unser bestes Saisonspiel“, lobte die Trainerin.