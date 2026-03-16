Eagles verabschiedeten sich mit „bestem Spiel“

Die Salzburg Eagles boten im Viertelfinal-Rückspiel der European Women‘s Hockey League den Sabres St. Pölten einen harten Kampf, mussten sich dem Grunddurchgangssieger am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem Saisonaus zog Trainerin Eva Vernworner einen positive Bilanz.
Mit einer Drei-Tore-Hypothek gingen die Salzburg Eagles ins Viertelfinal-Rückspiel der European Women’s Hockey League in St. Pölten.
Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftreten, das war wohl unser bestes Saisonspiel
Trainerin Eva Verworner
Und die Mozartstädterinnen boten den Sabres einen richtigen Kampf, gingen durch Clarke gar in Führung. Am Ende mussten sich die Cracks von Eva Verworner dem Grunddurchgangssieger aber mit 1:2 geschlagen geben. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftreten, das war wohl unser bestes Saisonspiel“, lobte die Trainerin.
Die nach dem Saisonaus auch eine positive Bilanz zieht: „Wir haben zwar das AWHL-Final Four verpasst, waren aber das erste Mal seit fünf Jahren wieder in den Play-offs. Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen.“
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