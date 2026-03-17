Diese Bullen will (fast) keiner mehr sehen

Keine Tore. Keine Intensität. Keine Überzeugung. Salzburg befindet sich weiter im Abwärtsstrudel. In der Vergangenheit dachte man als Beobachter schon öfters, dass der Boden erreicht sein sollte. Die vier torlosen Pflichtspiele in Folge, zwei Niederlagen binnen einer Woche gegen Rapid und der Absturz auf Tabellenplatz vier zeigen aber, dass es immer weiter nach unten geht. „Es war die schlechteste Leistung, seit ich hier Trainer bin“, erkannte Coach Daniel Beichler. Den sportlichen Niedergang bekommt die Mannschaft längst auch von den Rängen zu spüren. Gegen Rapid kamen nur 9957 Leute (davon 1500 aus Wien) in die Red Bull Arena. So wenige wie noch nie in diesem Duell (ausgenommen während der Corona-Zeit) in der Red-Bull-Ära seit 2005! Diese Bullen, dieses Auftreten, will fast keiner mehr sehen. Der obligatorische Gang der ganzen Mannschaft zur Nordkurve blieb nach der Partie auch aus, die Fans suchten fluchtartig das Weite.