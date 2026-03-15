LIVE ab 14.30 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Rapid

RB-Salzburg-Coach Daniel Beichler knabbert noch immer daran, dass seine Truppe bereits seit drei Pflichtspielen kein Tor erzielt hat. „Aber ich vertraue den Burschen in der Offensive maximal. Die Jungs da vorne werden ihre Tore wieder schießen“, meinte der Ex-ÖFB-Teamspieler. Einmal mehr betonte Beichler, dass der Titelgewinn das große Ziel der „Bullen“ sei. „Doch die Ansprüche waren in den letzten zwei Jahren die gleichen, und haben wir es geschafft? Nein.“ Daher meinte der Steirer: „Wir alle tun gut daran, uns wenig daran zu erinnern, wie dominant Salzburg vor ein paar Jahren war, sondern daran zu arbeiten, dass wir dort wieder hinkommen.“