Serbien gibt Reisewarnung für Kroatien aus

Die Regierung in Belgrad hat das beliebte Urlaubsland mit der zweithöchsten Warnstufe – nämlich Orange – versehen und rät Landsleuten von „nicht notwendigen“ Reisen dorthin ab. Man sollte prinzipiell „bei der Kommunikation Vorsicht walten lassen und auf persönliche Sicherheit und Eigentum achten“. Serben sollten zudem öffentliche Versammlungen und Orte meiden, an denen „mit Provokationen“ zu rechnen sei.