UNO-Chefankläger kritisiert Serbien und Kroatien

„Nicht sicher, ob Karadžić und Mladić heute festgenommen würden“

„Ich bin mir nicht sicher, ob Karadžić und Mladić heute festgenommen würden, wenn sie noch auf freiem Fuß wären“, sagte Brammertz mit Blick auf die veränderte Stimmungslage in Serbien weiter. Auch in Kroatien seien Dutzende Rechtshilfeersuchen des Tribunals „nach Jahren immer noch nicht beantwortet“. Beide Länder täten so, als ob er sich nur um einen Bürgerkrieg innerhalb Bosniens gehandelt habe, mit dem man nichts zu tun gehabt habe. „Wir befinden uns in der absurden Situation, dass sich etwa 300 mutmaßliche Straftäter, die in Bosnien und Herzegowina massive Verbrechen begangen haben, ein paar Kilometer entfernt in Serbien und Kroatien befinden, mit null Chancen auf eine Auslieferung“, kritisierte er.