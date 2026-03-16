Altachs Mohamed Ouedraogo zündete seinen Turbo

„Der Trainer stärkte mein Selbstvertrauen, er sagte zu mir immer wieder, du kannst das“, begründet „Momo“ seine aktuelle Hochform. Drei seiner vier Bundesliga-Treffer erzielte er gegen BW Linz, einen gegen Austria Wien. Pikanterie am Rande: Nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen die Linzer in der ersten Frühjahrspartie 2026 war Ouedraogo im nächsten Spiel gelbrot gesperrt. Am Wochenende in Wolfsberg fehlt er neuerlich nach einem Treffer gegen BW Linz wegen der fünften gelben Karte. Das gibt ihm jetzt Zeit, sich auf seine Reise in der Länderspielpause zur Nationalmannschaft von Burkina Faso (8 Spiele) vorzubereiten.