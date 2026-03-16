Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Steile Formkurve

Altachs Mohamed Ouedraogo zündete seinen Turbo

Vorarlberg
16.03.2026 07:25
Mohamed Ouedraogo durfte in dieser Saison schon drei Tore bejubeln.
Mohamed Ouedraogo durfte in dieser Saison schon drei Tore bejubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Außenverteidiger Mohamed Ouedraogo blüht beim SCR Altach in dieser Saison regelrecht auf. Drei Tore erzielte der Mann aus Burkina Faso bereits, entwickelte sich zu einem der Leistungsträger in der Mannschaft von Ognjen Zaric. Dabei begann sein Weg im Rheindorf bei den Amateuren...

0 Kommentare

Seit 2023 steht Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo beim Ländle-Bundesligisten SCR Altach unter Vertrag. In den drei ersten Jahren verlief sein Weg holprig. Ursprünglich begann er bei den Amateuren, wurde 2024 von Joachim Standfest in den Bundesligakader geholt.

Fabio Ingolitsch verbannte den Teamspieler von Burkina Faso wegen mangelnder Einstellung am Jahresbeginn 2025 zurück zu den Amateuren. Eine Lektion, die der 23-Jährige verstanden hat. Nach wenigen Wochen kehrte er in die Bundesligatruppe zurück. Und hat sich seither zu einem Leistungsträger entwickelt. Der jetzt im Frühjahr explodiert ist. In fünf Bundesliga-Partien, in denen er eingesetzt wurde, erzielte er gleich drei Treffer – mehr als jeder andere Altach-Spieler.

Mohamed Ouedraogo ist in dieser Saison nur sehr schwer zu bremsen.
Mohamed Ouedraogo ist in dieser Saison nur sehr schwer zu bremsen.(Bild: GEPA)

„Der Trainer stärkte mein Selbstvertrauen, er sagte zu mir immer wieder, du kannst das“, begründet „Momo“ seine aktuelle Hochform. Drei seiner vier Bundesliga-Treffer erzielte er gegen BW Linz, einen gegen Austria Wien. Pikanterie am Rande: Nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen die Linzer in der ersten Frühjahrspartie 2026 war Ouedraogo im nächsten Spiel gelbrot gesperrt. Am Wochenende in Wolfsberg fehlt er neuerlich nach einem Treffer gegen BW Linz wegen der fünften gelben Karte. Das gibt ihm jetzt Zeit, sich auf seine Reise in der Länderspielpause zur Nationalmannschaft von Burkina Faso (8 Spiele) vorzubereiten.

Altach-Coach Ognjen Zaric hat viele lobende Worte für Mohamed Ouedraogo.
Altach-Coach Ognjen Zaric hat viele lobende Worte für Mohamed Ouedraogo.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

„Er bringt ein super Profil mit. Momo ist schnell, lauf- und zweikampfstark, mit einem guten Abschluss ausgestattet. Mir war es wichtig, ihn auf top Level zu bekommen“, sagt Ognjen Zaric über den Topscorer, „In Sachen Torgefahr und Konstanz in seinen Leistungen gab es in den letzten Wochen wahrscheinlich die beste Version des Momo Ouedraogo.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.03.2026 07:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 6°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
2° / 9°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 9°
Symbol wolkig

krone.tv

US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.881 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
151.123 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
118.276 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1520 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
974 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
937 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Vorarlberg
Steile Formkurve
Altachs Mohamed Ouedraogo zündete seinen Turbo
Es regt sich was!
Frühlingserwachen in Teich und Garten
1:9 gegen St. Pölten
Das war eine herbe Klatsche für die Altacherinnen
Bregenzer Frühling
Eine überwiegend fesselnde Choreografie
Bodensee-Bilanz 2025:
Weniger Tote, Rückgang bei Einsätzen in Vorarlberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf