Altachs Mohamed Ouedraogo zündete seinen Turbo

Außenverteidiger Mohamed Ouedraogo blüht beim SCR Altach in dieser Saison regelrecht auf. Drei Tore erzielte der Mann aus Burkina Faso bereits, entwickelte sich zu einem der Leistungsträger in der Mannschaft von Ognjen Zaric. Dabei begann sein Weg im Rheindorf bei den Amateuren...
Seit 2023 steht Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo beim Ländle-Bundesligisten SCR Altach unter Vertrag. In den drei ersten Jahren verlief sein Weg holprig. Ursprünglich begann er bei den Amateuren, wurde 2024 von Joachim Standfest in den Bundesligakader geholt.
Fabio Ingolitsch verbannte den Teamspieler von Burkina Faso wegen mangelnder Einstellung am Jahresbeginn 2025 zurück zu den Amateuren. Eine Lektion, die der 23-Jährige verstanden hat. Nach wenigen Wochen kehrte er in die Bundesligatruppe zurück. Und hat sich seither zu einem Leistungsträger entwickelt. Der jetzt im Frühjahr explodiert ist. In fünf Bundesliga-Partien, in denen er eingesetzt wurde, erzielte er gleich drei Treffer – mehr als jeder andere Altach-Spieler.
„Der Trainer stärkte mein Selbstvertrauen, er sagte zu mir immer wieder, du kannst das“, begründet „Momo“ seine aktuelle Hochform. Drei seiner vier Bundesliga-Treffer erzielte er gegen BW Linz, einen gegen Austria Wien. Pikanterie am Rande: Nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen die Linzer in der ersten Frühjahrspartie 2026 war Ouedraogo im nächsten Spiel gelbrot gesperrt. Am Wochenende in Wolfsberg fehlt er neuerlich nach einem Treffer gegen BW Linz wegen der fünften gelben Karte. Das gibt ihm jetzt Zeit, sich auf seine Reise in der Länderspielpause zur Nationalmannschaft von Burkina Faso (8 Spiele) vorzubereiten.
„Er bringt ein super Profil mit. Momo ist schnell, lauf- und zweikampfstark, mit einem guten Abschluss ausgestattet. Mir war es wichtig, ihn auf top Level zu bekommen“, sagt Ognjen Zaric über den Topscorer, „In Sachen Torgefahr und Konstanz in seinen Leistungen gab es in den letzten Wochen wahrscheinlich die beste Version des Momo Ouedraogo.“
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