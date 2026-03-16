Tiroler Start-ups dürfen von Investoren träumen

Während zwei Osttiroler Cousins seit Jahren an einem Schneidebrett aus nachhaltigem Papier tüfteln, haben zwei Freunde aus Innsbruck einen mobilen Escape-Room entwickelt. Bei einer beliebten TV-Show auf Puls 4 dürfen die Tiroler Jungunternehmer ihre Produkte vor einer Jury präsentieren und auf eine Finanzspritze hoffen.
Vom Küchentisch in Osttirol auf die größte Start-up-Bühne Österreichs: Armin Hofmann und sein Cousin Roland Tiefnig gründeten vor einigen Jahren „pro planche“ und tüftelten seitdem an einem Schneidebrett, das die Vorteile von Holz- und Kunststoff vereint.
Herausgekommen ist ein Produkt aus Papier und einem lebensmitteltauglichen Harz aus der Schale der Cashewnuss, das inzwischen in zahlreichen Küchen erfolgreich im Einsatz ist. Nun kämpfen die beiden Hobbyköche aus Lienz bei der TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ um Investoren für ihr Start-up-Unternehmen.
Mobiler Rätselraum geht auf Reise
Auf eine Finanzspritze hoffen auch die beiden Freunde Michael Walter und Hannes Mair. Sie haben einen mobilen und voll automatisierten Escape-Room entwickelt, der die Idee des Abenteuerspiels neu aufrollt. Normalerweise sind solche Rätselräume fix in einem Gebäude verbaut und brauchen viel Platz. Nicht so beim Konzept vom Start-up aus Innsbruck.
Die „Mirakelbox“ kommt in Form einer schwarzen, etwa sechs Quadratmeter großen Box. Innerhalb von vier Stunden kann der Würfel an einem x-beliebigen Standort aufgebaut werden. In Einzelteilen passt er in einen Kleintransporter. „Ohne Personal, aber mit maximalem Spaß bietet die Box 60 Minuten Spannung und Teamwork“, versprechen die Erfinder.
Wie sich die Tiroler Gründer mit ihren Produkten vor der Jury schlagen, kann man am Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 4 sowie der Plattform „Joyn“ erfahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.