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Dank TV-Show

Tiroler Start-ups dürfen von Investoren träumen

Tirol
16.03.2026 17:00
Die Osttiroler Armin Hofmann und Roland Tiefnig fertigen antibakterielle Schneidebretter aus ...
Die Osttiroler Armin Hofmann und Roland Tiefnig fertigen antibakterielle Schneidebretter aus nachhaltigem Papier an, die bis 170 Grad sogar als Topfuntersetzer nutzbar sind.(Bild: Gerry Frank Photography)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Während zwei Osttiroler Cousins seit Jahren an einem Schneidebrett aus nachhaltigem Papier tüfteln, haben zwei Freunde aus Innsbruck einen mobilen Escape-Room entwickelt. Bei einer beliebten TV-Show auf Puls 4 dürfen die Tiroler Jungunternehmer ihre Produkte vor einer Jury präsentieren und auf eine Finanzspritze hoffen.

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Vom Küchentisch in Osttirol auf die größte Start-up-Bühne Österreichs: Armin Hofmann und sein Cousin Roland Tiefnig gründeten vor einigen Jahren „pro planche“ und tüftelten seitdem an einem Schneidebrett, das die Vorteile von Holz- und Kunststoff vereint.

Herausgekommen ist ein Produkt aus Papier und einem lebensmitteltauglichen Harz aus der Schale der Cashewnuss, das inzwischen in zahlreichen Küchen erfolgreich im Einsatz ist. Nun kämpfen die beiden Hobbyköche aus Lienz bei der TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“ um Investoren für ihr Start-up-Unternehmen.

Mit der „Mirakelbox“ hoffen die Freunde Michael Walter und Hannes Mair den einen oder anderen ...
Mit der „Mirakelbox“ hoffen die Freunde Michael Walter und Hannes Mair den einen oder anderen Investor zu überzeugen.(Bild: Gerry Frank Photography)

Mobiler Rätselraum geht auf Reise
Auf eine Finanzspritze hoffen auch die beiden Freunde Michael Walter und Hannes Mair. Sie haben einen mobilen und voll automatisierten Escape-Room entwickelt, der die Idee des Abenteuerspiels neu aufrollt. Normalerweise sind solche Rätselräume fix in einem Gebäude verbaut und brauchen viel Platz. Nicht so beim Konzept vom Start-up aus Innsbruck.

Die „Mirakelbox“ kommt in Form einer schwarzen, etwa sechs Quadratmeter großen Box. Innerhalb von vier Stunden kann der Würfel an einem x-beliebigen Standort aufgebaut werden. In Einzelteilen passt er in einen Kleintransporter. „Ohne Personal, aber mit maximalem Spaß bietet die Box 60 Minuten Spannung und Teamwork“, versprechen die Erfinder.

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Wie sich die Tiroler Gründer mit ihren Produkten vor der Jury schlagen, kann man am Dienstag um 20.15 Uhr auf PULS 4 sowie der Plattform „Joyn“ erfahren.

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