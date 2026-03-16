Tiroler Start-ups dürfen von Investoren träumen

Mobiler Rätselraum geht auf Reise

Auf eine Finanzspritze hoffen auch die beiden Freunde Michael Walter und Hannes Mair. Sie haben einen mobilen und voll automatisierten Escape-Room entwickelt, der die Idee des Abenteuerspiels neu aufrollt. Normalerweise sind solche Rätselräume fix in einem Gebäude verbaut und brauchen viel Platz. Nicht so beim Konzept vom Start-up aus Innsbruck.