Prater, Bier und Stelzen als Wiener Ritual

Für viele Wiener ist es ein lieb gewonnener Fixpunkt geworden: die jährliche Saisoneröffnung des Schweizerhauses am 15. März. Egal, ob es stürmt oder schneit. Der Wettergott zeigte sich diesmal gnädig. Bei milden Frühlingstemperaturen mit Sonnenschein und um die 15 Grad war der Andrang diesmal besonders enorm.