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Mann schwer verletzt

Handgranate in Müllraum gefunden: Explodiert!

Wien
15.03.2026 13:54
Als der Mann in seiner Wohnung mit einer der Handgranaten hantierte, detonierte der ...
Als der Mann in seiner Wohnung mit einer der Handgranaten hantierte, detonierte der Sprengkörper. (Symbolbild)(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein explosiver Fund im Müllraum eines Wohnhauses hat am Sonntagvormittag in Wien-Floridsdorf zu einem schweren Unfall geführt: Ein 45-jähriger Mann nahm eine Kiste mit mutmaßlichen Kriegsrelikten mit in seine Wohnung – beim Hantieren mit einer Handgranate kam es plötzlich zur Explosion.

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Der Mann hatte die Kiste zuvor im Müllraum seines Wohnhauses entdeckt. Darin befanden sich offenbar mehrere Gegenstände aus Kriegszeiten. Laut Polizei nahm der 45-Jährige die Kiste mit in seine Wohnung. Als er dort mit einer der Handgranaten hantierte, detonierte der Sprengkörper.

Zumindest ein Finger weggesprengt
Der Mann dürfte die Granate nach ersten Informationen für eine Übungsgranate gehalten haben. Durch die Explosion wurde er jedoch schwer an der Hand verletzt.

Die Wiener Berufsrettung versorgte den Verletzten zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Spital. Nach ersten Angaben dürfte der Mann zumindest einen Finger verloren haben.

Spürhunde im Einsatz
Warum sich die Kiste mit dem mutmaßlichen Kriegsgerät im Müllraum befand und wer sie dort entsorgt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Am Sonntag waren auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz, um den Fundort und mögliche weitere gefährliche Gegenstände zu untersuchen.

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