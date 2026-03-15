Handgranate in Müllraum gefunden: Explodiert!

Spürhunde im Einsatz

Warum sich die Kiste mit dem mutmaßlichen Kriegsgerät im Müllraum befand und wer sie dort entsorgt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Am Sonntag waren auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz, um den Fundort und mögliche weitere gefährliche Gegenstände zu untersuchen.