Radlerin fand verletzten Pkw-Lenker im Waldstück

Das Fahrzeug hat nur mehr Schrottwert

Neben der Rettung war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Florianijünger aus Satteins entfernten Äste und kleine Baumstücke, um die Bergung des Verunfallten zu erleichtern. Nach der Erstversorgung wurde der 20-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.