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Schmerzen in Brust

Radlerin fand verletzten Pkw-Lenker im Waldstück

Vorarlberg
15.03.2026 13:51
Der junge Lenker war von der Rankweilerstraße (L50) abgekommen und in einem Waldstück gelandet.
Der junge Lenker war von der Rankweilerstraße (L50) abgekommen und in einem Waldstück gelandet.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Eine leichte Rechtskurve war einem 20-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland am frühen Sonntagmorgen zum Verhängnis geworden. Als er auf der L50 von Satteins in Fahrtrichtung Göfis (Vorarlberg) unterwegs war, rutschte er über den Fahrbahnrand hinaus, rumpelte über eine Wiese und landete schließlich in einem Waldstück. 

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Bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik zog sich der junge Mann schmerzhafte Verletzungen am Knie und im Brustbereich zu. Daher konnte er das Auto nicht ohne Hilfe verlassen. Eine zufällig vorbeikommende Fahrradfahrerin entdeckte den Pkw etwas unterhalb der Rankweilerstraße und setzte die Rettungskette in Gang.

Das Fahrzeug hat nur mehr Schrottwert
Neben der Rettung war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Florianijünger aus Satteins entfernten Äste und kleine Baumstücke, um die Bergung des Verunfallten zu erleichtern. Nach der Erstversorgung wurde der 20-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

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