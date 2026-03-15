Radlerin fand verletzten Pkw-Lenker im Waldstück

Eine leichte Rechtskurve war einem 20-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland am frühen Sonntagmorgen zum Verhängnis geworden. Als er auf der L50 von Satteins in Fahrtrichtung Göfis (Vorarlberg) unterwegs war, rutschte er über den Fahrbahnrand hinaus, rumpelte über eine Wiese und landete schließlich in einem Waldstück.
Bei dem unfreiwilligen Ausflug in die Botanik zog sich der junge Mann schmerzhafte Verletzungen am Knie und im Brustbereich zu. Daher konnte er das Auto nicht ohne Hilfe verlassen. Eine zufällig vorbeikommende Fahrradfahrerin entdeckte den Pkw etwas unterhalb der Rankweilerstraße und setzte die Rettungskette in Gang.
Das Fahrzeug hat nur mehr Schrottwert
Neben der Rettung war auch die Feuerwehr vor Ort. Die Florianijünger aus Satteins entfernten Äste und kleine Baumstücke, um die Bergung des Verunfallten zu erleichtern. Nach der Erstversorgung wurde der 20-Jährige ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.