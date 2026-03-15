Burgenländer verliert Lungenflügel ohne Krebs

Befund löste Gefühlschaos aus

Als der endgültige Befund vorlag, rief der Chirurg an: „Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie haben keinen Krebs und sie haben ihn auch nie gehabt. Sie hatten eine Lungenentzündung und sowohl die Computertomografien als auch der Schnellschnitt haben uns in die Irre geführt“, berichtet der Betroffene.