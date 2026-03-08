Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Erneute Verwechslung

Wieder Fehler: Krebsdiagnose für die falsche Frau

Oberösterreich
08.03.2026 06:00
Durch den Fehler eines Oberarztes im Linzer KUK wurde eine Mühlviertlerin (54) traumatisiert. ...
Durch den Fehler eines Oberarztes im Linzer KUK wurde eine Mühlviertlerin (54) traumatisiert. Sie hat sich davon noch nicht erholt.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Eine Namensgleichheit führte offenbar dazu, dass ein Arzt des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) die Gesundheitsakte von zwei Patientinnen verwechselte und eine von ihnen mit einer Hiobsbotschaft schockte. 

0 Kommentare

Für die 54-jährige Mühlviertlerin A. bedeutete der 4. Februar eine emotionale Katastrophe. An diesem Tag war für die verheiratete Mutter (zumindest vorübergehend) eine Welt zusammengebrochen. Eine Schockdiagnose im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Von diesem Trauma dürfte sie sich bisher noch nicht erholt haben. Sobald sie darüber zu reden versucht, stellen sich bei ihr sofort die beklemmenden Gefühle von damals ein: Todesangst, Panik, Verzweiflung und ein Tränenmeer als Begleiterscheinungen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
08.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
286.152 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
255.818 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
252.426 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Erneute Verwechslung
Wieder Fehler: Krebsdiagnose für die falsche Frau
Bundesliga im Ticker
Hartberg gegen Blau-Weiß Linz – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SV Ried gegen den FK Austria Wien ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Der LASK gegen den Wolfsberger AC – ab 17 Uhr LIVE
SOKO-Star in Linz
Stemberger & Co.: Eine Bühne voller Frauen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf