Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld

Es war doch keine „gmahde Wiesn“

Eine „gmahde Wiesn“, sollte man meinen, doch es lief dann doch völlig anders. Das Bezirksgericht Braunau und auch das Landesgericht Ried im Innkreis wiesen die Klage ab. Die Argumentation der Richter ist interessant: Der Arzt hatte sich zwar beim Finger vertan, aber der Eingriff sei dennoch erfolgreich gewesen, weil dadurch das schmerzhafte „Schnappen“ des Ringfingers behoben worden sei.