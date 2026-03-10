Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abfuhr bei Gericht

Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld

Oberösterreich
10.03.2026 07:00
Die Patientin schaute auch beim OGH in Wien quasi durch die Finger.
Die Patientin schaute auch beim OGH in Wien quasi durch die Finger.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich: Während aktuell medizinische Fehlleistungen des Öfteren für Schlagzeilen sorgen, zeigt ein ganz besonders skurriler Fall, dass Patienten im Normalfall immer noch am kürzeren Ast sitzen. Ein Arzt operierte in Oberösterreich den falschen Finger einer Frau, dennoch bekam diese kein Schmerzengeld.

0 Kommentare

Doch der Reihe nach: Eine Frau litt an einer Einengung der Beugesehne an den Ringbändern des rechten Mittelfingers und des rechten Ringfingers. Sie hatte Schmerzen und Probleme mit der Funktion und der Beweglichkeit der Finger. Deshalb legte sie sich in einem heimischen Spital unters Messer und ließ sich ihren desolaten Mittelfinger operieren. Das war zumindest der Plan, doch der Chirurg operierte stattdessen irrtümlich den Ringfinger.

Patientin wollte 5000 Euro
Die Patientin war dementsprechend wenig begeistert, sie verklagte das Krankenhaus und dessen Haftpflichtversicherung. Wegen der OP hatte sie elf Tage lang Schmerzen und bekam eine eineinhalb Zentimeter lange Narbe, wollte dafür 5000 Euro Schmerzengeld, wie ein Bericht in der „Presse“ zeigt.

Lesen Sie auch:
Durch den Fehler eines Oberarztes im Linzer KUK wurde eine Mühlviertlerin (54) traumatisiert. ...
Krone Plus Logo
Erneute Verwechslung
Wieder Fehler: Krebsdiagnose für die falsche Frau
08.03.2026
Falsche Krebsdiagnose
Ärzte-Pfusch: „Haben mich lebenslang beschädigt“
27.01.2026

Es war doch keine „gmahde Wiesn“
Eine „gmahde Wiesn“, sollte man meinen, doch es lief dann doch völlig anders. Das Bezirksgericht Braunau und auch das Landesgericht Ried im Innkreis wiesen die Klage ab. Die Argumentation der Richter ist interessant: Der Arzt hatte sich zwar beim Finger vertan, aber der Eingriff sei dennoch erfolgreich gewesen, weil dadurch das schmerzhafte „Schnappen“ des Ringfingers behoben worden sei.

Die Frau zog bis zum Obersten Gerichtshof, aber auch dort bekam sie eine Abfuhr. Außer Spesen und Ärger also nichts gewesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
10.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.146 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
265.714 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
259.721 mal gelesen
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2837 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2278 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1302 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Mehr Oberösterreich
Abfuhr bei Gericht
Arzt operiert falschen Finger: Kein Schmerzengeld
Krone Plus Logo
Erneuert um 900.000 €
Gmundens Kunstrasen ist für Football ungtauglich
Krone Plus Logo
Zwei Ordinationen
Ärztin insolvent: „Ein übles Komplott gegen mich“
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Kinder als Opfer
Frau zeichnet Gewalt durch Ex auf, wird angeklagt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf