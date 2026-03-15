Odermatt Wins the Crystal Globe
Second Super-G in Courchevel Canceled Too!
As was already apparent the day before, it is not possible to hold the second men’s World Cup Super-G in Courchevel either. The first race on Saturday had already been canceled due to snowfall and fog; overnight into Sunday, too much fresh snow fell, making a safe race impossible. The Super-G will not be rescheduled; Marco Odermatt is confirmed as the winner of the Crystal Globe. He holds a 158-point lead over Vincent Kriechmayr heading into the final race.
The only race held in Courchevel was Friday’s downhill, which was won by Kriechmayr of Upper Austria. The season finale in Norway will now feature one more downhill and one Super-G in Kvitfjell, as well as a giant slalom and a slalom in Hafjell.
So far this winter, Switzerland’s Odermatt has secured the crystal globe as overall World Cup champion as well as in the downhill and super-G, and he still has a chance to win it in the giant slalom as the current leader.
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