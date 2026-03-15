Second Super-G in Courchevel Canceled Too!

As was already apparent the day before, it is not possible to hold the second men’s World Cup Super-G in Courchevel either. The first race on Saturday had already been canceled due to snowfall and fog; overnight into Sunday, too much fresh snow fell, making a safe race impossible. The Super-G will not be rescheduled; Marco Odermatt is confirmed as the winner of the Crystal Globe. He holds a 158-point lead over Vincent Kriechmayr heading into the final race.