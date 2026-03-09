„Unser Ziel ist es, den Titel nach Graz zu holen“

„Krone“: Herr Lacroix, Sie sind nun seit Mitte November Trainer bei den 99ers. Fühlt sich Graz schon ein bisschen wie Heimat an?

99ers-Trainer Dan Lacroix: Ich bin einer, der die Stadt gerne erkundet. Ich kenne die Orte, die ich lieben gelernt habe, weiß, wo ich gut Abendessen kann. Ich spaziere gerne durch die Stadt und habe schon gute Bekanntschaften gemacht. Also ja, es fühlt sich schon heimisch an.