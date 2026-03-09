„Unser Ziel ist es, den Titel nach Graz zu holen“

Ist die Zeit endlich reif? Vieles spricht heuer für die Graz99ers. Erstmals in der Vereinsgeschichte könnten die Murstädter den Meistertitel feiern. Vor den am Dienstag beginnenden Viertelfinal-Spielen gegen Villach sprach die „Krone“ mit Eishockey-Erfolgscoach Dan Lacroix, bummelte mit ihm durch die Stadt, in der er Geschichte schreiben könnte.
„Krone“: Herr Lacroix, Sie sind nun seit Mitte November Trainer bei den 99ers. Fühlt sich Graz schon ein bisschen wie Heimat an?
99ers-Trainer Dan Lacroix: Ich bin einer, der die Stadt gerne erkundet. Ich kenne die Orte, die ich lieben gelernt habe, weiß, wo ich gut Abendessen kann. Ich spaziere gerne durch die Stadt und habe schon gute Bekanntschaften gemacht. Also ja, es fühlt sich schon heimisch an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.