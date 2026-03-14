Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga

Gelungener Auftakt für Judo-Platzhirschen

Salzburg
14.03.2026 20:39
Zuverlässig wie immer: Sanjindo-Judoka Moritz Höllwart (rechts)
Zuverlässig wie immer: Sanjindo-Judoka Moritz Höllwart (rechts)(Bild: GEPA)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Die ersten Garnituren der Judo-Herren von Sanjindo Bischofshofen und PSV Salzburg sind mit hohen Erwartungen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Und diesen prompt gerecht geworden. Die Pongauer bezwangen daheim Mühlviertel, in Liga zwei ließ Titelanwärter PSV im Derby Sanjindo II keine Chance.

0 Kommentare

Am Freitag hatte es aus Salzburg Sicht noch mau ausgesehen, weil Aufsteiger JU Pinzgau gegen Rekordmeister Galaxy Tigers 1:13 untergegangen war. Einzig Eric-Phathon Müller war bei den jungen Raurisern ein Erfolgserlebnis vergönnt. 24 Stunden später sah die Welt schon wieder versöhnlicher aus. Denn die Sanjindo-Tiger, die heuer abermals ins Finalturnier der besten Vier aufsteigen wollen, bezwangen Mühlviertel daheim in Bischofshofen mit 8:6. „Zwar sind uns kurzfristig noch Marcus Auer und Thomas Scharfetter ausgefallen, aber die Jungen sind teils über sich hinausgewachsen“, meinte Schwergewichtler Michael Niederdorfer im Anschluss. „Wir haben ein brutal junge Truppe. Die Arrivierten oben haben ihre Leistung gebracht, die Jungen alles reingehaut.“ Besonders imponierte ihm der italienische U23-Europameister Manuel Parlati, der zwei sichere Siege feierte. „Er ist extrem talentiert, das hat bei ihm wie im Training ausgesehen.“

Lesen Sie auch:
Salzburg-Kapitänin Lucia Orkic
Frauen Bundesliga
Salzburgs Frauen verpassen Überraschung nur knapp
14.03.2026
Krone Plus Logo
Start in Meistergruppe
Salzburgs Serie steht auf dem Prüfstand
14.03.2026
0:2 in Rückstand
Auf die Eisbullen wartet eine Herkules-Aufgabe
14.03.2026

„Haben definiert, wo wir hinwollen“
Weniger gut lief es für den jungen zweiten Sanjindo-Anzug, der heuer in der 2. Liga mitmacht. Der musste sich Titelkandidat PSV Salzburg in der Landeshauptstadt mit 2:12 geschlagen geben. Angeführt vom kämpfenden Trainer Andreas Tiefgraber – er gewann gleich per Fünf-Sekunden-Ippon – und dem serbischen Legionär Vukan Stanimirovic ließen die „Stierwoscha“ keinen Zweifel am Sieger. „Unsere Jungen sind jetzt so weit, dass die Liga wieder Sinn für uns macht. Jetzt haben wir gleich definiert, wo wir hinwollen. Der Aufstieg würde uns schon reizen“, schielt Obmann Ronny Tiefgraber schon Richtung Aufstieg. Sanjindo? Geht es lockerer an. „Für uns geht es da nur um Kämpfe und Erfahrung für die Jungen, die irgendwann oben reinwachsen sollen“, sagt Niederdorfer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
14.03.2026 20:39
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
224.238 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
195.409 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
171.206 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2211 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1457 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1059 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf