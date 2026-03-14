Gelungener Auftakt für Judo-Platzhirschen

„Haben definiert, wo wir hinwollen“

Weniger gut lief es für den jungen zweiten Sanjindo-Anzug, der heuer in der 2. Liga mitmacht. Der musste sich Titelkandidat PSV Salzburg in der Landeshauptstadt mit 2:12 geschlagen geben. Angeführt vom kämpfenden Trainer Andreas Tiefgraber – er gewann gleich per Fünf-Sekunden-Ippon – und dem serbischen Legionär Vukan Stanimirovic ließen die „Stierwoscha“ keinen Zweifel am Sieger. „Unsere Jungen sind jetzt so weit, dass die Liga wieder Sinn für uns macht. Jetzt haben wir gleich definiert, wo wir hinwollen. Der Aufstieg würde uns schon reizen“, schielt Obmann Ronny Tiefgraber schon Richtung Aufstieg. Sanjindo? Geht es lockerer an. „Für uns geht es da nur um Kämpfe und Erfahrung für die Jungen, die irgendwann oben reinwachsen sollen“, sagt Niederdorfer.