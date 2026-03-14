Auf die Eisbullen wartet eine Herkules-Aufgabe

Ein Serien-0:2 wie im Viertelfinale der ICE Hockey League gegen Pustertal ist für Salzburg noch kein Beinbruch. Siebenmal war das bisher der Fall, dreimal davon (Viertelfinale gegen Dornbirn 2014 und 2021 sowie Finale gegen Linz 2010) konnten die Eisbullen die Serie noch für sich entscheiden. „Wir liegen zwar 0:2 zurück, aber wir können uns in die Serie zurückkämpfen“, bleibt auch Bulls-Trainer Manny Viveiros optimistisch.