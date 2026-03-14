Schilfbrand sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz

Durch den starken Wind habe sich ein zunächst eher kleines Feuer deutlich vergrößert und verteilt, hieß es vom Bezirksfeuerwehrkommando. Das erschwerte außerdem auch die Löscharbeiten. Gegen 16.30 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Weniger später hieß es dann auch „Brand aus“.