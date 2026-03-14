Schilfbrand sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Schilfbrand zwischen Illmitz und Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat am Samstagnachmittag sieben Feuerwehren gefordert. Betroffen war eine Fläche von rund 35 Hektar. Die Ursache war zunächst unklar. Gegen 17 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Die schwarze Rauchsäule war am Samstagnachmittag weithin sichtbar. Die Feuerwehren Illmitz, Podersdorf, St. Andrä, Wallern, Apetlon und Gols standen mit rund 100 Mitgliedern und 18 Fahrzeugen im Einsatz. Rust unterstützte die Löscharbeiten mit einer Drohne. Personen waren laut Landessicherheitszentrale nicht gefährdet.
Durch den starken Wind habe sich ein zunächst eher kleines Feuer deutlich vergrößert und verteilt, hieß es vom Bezirksfeuerwehrkommando. Das erschwerte außerdem auch die Löscharbeiten. Gegen 16.30 Uhr gelang es den Feuerwehrleuten schließlich, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Weniger später hieß es dann auch „Brand aus“.
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