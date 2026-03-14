Schnee macht Frühling Strich durch die Rechnung

Nach frühlingshaften Tagen hält nun der Winter wieder Einzug in Salzburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag bringt eine Störungszone in vielen Regionen zumindest zeitweiligen Regen und Schneefall.
Die Temperaturen fallen in der Nacht auf Sonntag stellenweise bis zum Gefrierpunkt ab. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 600 Meter herab. Bis zur Wochenmitte hält das kalte Wetter an.
Schneeflocken dürften in den kommenden Stunden also in diversen Skigebieten vom Himmel tanzen und Winterurlauber erfreuen. Im Flachgau könnte sich leichter Schneefall etwa in Faistenau, Hintersee und am Haunsberg einstellen.
Mit der Kaltfront kommt auch stürmisches Wetter. Böen mit bis zu 50 km/h werden am Montag erwartet.
Ab Mittwoch kündigt sich Entspannung an: Es lockert wieder auf. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 11 Grad.
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