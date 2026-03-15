KV-Verhandlung: Pflegekräfte geben nicht auf

„Nicht die feine englische Art“

Sprich, das Personal hätte zwar mehr Freizeit, müsste aber dafür noch mehr in weniger Stunden leisten: „Wir sind auch nur Menschen. Das Personal ist völlig überlastet und bekommt keine Luft mehr. Ändert sich nicht schnell etwas, brennen die Leute aus oder das Niveau wird sinken.“ Aus ihrer Sicht seien die Arbeitnehmer „gewillt, an einem Strang zu ziehen“, doch die aktuelle Art der Kommunikation in den Häusern sei „nicht die feine englische Art“.