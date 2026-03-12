Vorteilswelt
Siebente Runde

Ordensspitäler: Verhandlungen werden fortgesetzt

Oberösterreich
12.03.2026 17:50
Die Mitarbeiter gingen bereits zweimal auf die Straße
Die Mitarbeiter gingen bereits zweimal auf die Straße(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die siebente Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für das nicht-ärztliche Personal an den oö.  Ordensspitälern am Donnerstag ist aus Sicht der Arbeitgeber konstruktiv verlaufen. „Die Gespräche werden nächste Woche fortgesetzt und wir hoffen, dann zeitnah zu einem Abschluss und damit zu einer guten und tragfähigen Lösung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen.“

Zuletzt war am 3. März an den acht oberösterreichischen Ordensspitälern zum zweiten Mal gestreikt worden, nachdem am Verhandlungstisch vor allem beim Thema Arbeitszeitverkürzung keine Bewegung erreicht werden konnte. Es fehle ein „akzeptables Angebot“, so die Gewerkschaft vida.

Oberösterreich
12.03.2026 17:50
Streit um 13-Jährigen
Eltern lehnten Friedensangebot der Schulbehörde ab
Siebente Runde
Ordensspitäler: Verhandlungen werden fortgesetzt
Brucknerhaus Linz
Regula Mühlemann: „Die Hasen im Donaupark"
Airport, Kasberg
Im Jahr vor der Wahl sitzen Millionen recht locker
Brucknerhaus Linz
Märchen-Crash als buntes, musikalisches Abenteuer
