Ordensspitäler: Verhandlungen werden fortgesetzt

Die siebente Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für das nicht-ärztliche Personal an den oö. Ordensspitälern am Donnerstag ist aus Sicht der Arbeitgeber konstruktiv verlaufen. „Die Gespräche werden nächste Woche fortgesetzt und wir hoffen, dann zeitnah zu einem Abschluss und damit zu einer guten und tragfähigen Lösung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen.“
Zuletzt war am 3. März an den acht oberösterreichischen Ordensspitälern zum zweiten Mal gestreikt worden, nachdem am Verhandlungstisch vor allem beim Thema Arbeitszeitverkürzung keine Bewegung erreicht werden konnte. Es fehle ein „akzeptables Angebot“, so die Gewerkschaft vida.
