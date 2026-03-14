94-Jährige knapp vor teurem Fehlkauf gerettet

Die alte Dame und ihre Tochter wurden jedoch misstrauisch und verständigten sofort die Polizei. Dank des aufmerksamen Eingreifens der Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling konnte der mutmaßliche Betrüger beim vereinbarten Verkaufsgespräch in der Wohnung festgenommen werden – noch bevor der Dame ein finanzieller Schaden entstanden war.