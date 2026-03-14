94-Jährige knapp vor teurem Fehlkauf gerettet

Ein 35-jähriger Mann ist am vergangenen Mittwoch in Wien-Hietzing auf frischer Tat ertappt worden, als er versucht haben soll, einer 94-jährigen Seniorin zwei angeblich wertvolle Bücher zu einem „Schnäppchenpreis“ von rund 9000 Euro zu verkaufen.
Die alte Dame und ihre Tochter wurden jedoch misstrauisch und verständigten sofort die Polizei. Dank des aufmerksamen Eingreifens der Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling konnte der mutmaßliche Betrüger beim vereinbarten Verkaufsgespräch in der Wohnung festgenommen werden – noch bevor der Dame ein finanzieller Schaden entstanden war.
Der 35-jährige österreichische Staatsbürger wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Betrugs angezeigt, durfte jedoch auf freiem Fuß bleiben. Die Ermittlungen dauern an.
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