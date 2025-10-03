Mondsee kommt nicht in Besitz der Öffentlichkeit

Die Sache ist endgültig vom Tisch: Der letzte Anlauf des Landes Oberösterreich, den Mondsee zum öffentlichen Gut zu machen, ist ohne Erfolg geblieben: Nach der Kündigung aller bestehenden Pachtverträge durch die neue Eigentümerin Anna Matyhl – die „OÖ-Krone“ berichtete ausführlich darüber -, sah das Land seine große Chance: Einmal wollte man noch versuchen, mit der Besitzerin ins Geschäft zu kommen.