Mondsee kommt nicht in Besitz der Öffentlichkeit

Ausgeträumt: Die letzte Chance, den Mondsee in öffentliches Eigentum zu bringen, ist dahin. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bestätigt das jetzt in einem amtlichen Schreiben und zieht einen Schlussstrich. Welche Konsequenzen hat das für Badegäste und Grundstückpächter?
Die Sache ist endgültig vom Tisch: Der letzte Anlauf des Landes Oberösterreich, den Mondsee zum öffentlichen Gut zu machen, ist ohne Erfolg geblieben: Nach der Kündigung aller bestehenden Pachtverträge durch die neue Eigentümerin Anna Matyhl – die „OÖ-Krone“ berichtete ausführlich darüber -, sah das Land seine große Chance: Einmal wollte man noch versuchen, mit der Besitzerin ins Geschäft zu kommen.
