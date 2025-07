Mondsee: Eigentümerin wirft alle Pächter hinaus

Aufregung am Mondsee in Oberösterreich an den Toren zu Salzburg: See-Erbin Anna Mathyl verschickte in den vergangenen zwei Wochen handgefertigte Briefe mit der Kündigung aller Pachtverträge. Sie untersagt dabei die private und kommerzielle Nutzung des Sees. Die Aufregung im Mondseeland ist riesig. Wie es weitergeht, ist ungewiss.