Koffer voller Drogen am Flughafen Wien entdeckt

Die Schmuggelversuche reißen nicht ab: Erneut wurden am Flughafen Wien mit Drogen vollgepackte Koffer aus dem Verkehr gezogen – und deren Besitzer gleich mit. Für einen Briten klickten die Handschellen.
Der Schmuggelversuch flog auch diesmal bei Gepäckkontrollen auf. In zwei Koffern wurden laut Polizei am Donnerstag etwa 25 Kilo Cannabiskraut gefunden.
Drogen kamen wieder aus Bangkok
Einmal mehr kamen die Drogen aus Bangkok. Sie hätten nach Catania in Sizilien weitertransportiert werden sollen. Der Brite, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde festgenommen. Der 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.
Spanier mit 46 Kilo „Gras“ erwischt
Erst vor knapp einer Woche wurde ein Schmuggelversuch am Airport Wien vereitelt. Ein Spanier hatte in seinen Koffern nicht weniger als 46 Kilogramm Cannabis versteckt. Auch für ihn war am Flughafen Endstation.
Die Fälle reihen sich ein in eine ganze Serie an Schmuggelversuchen. Ausgangsort ist dabei stets Bangkok, die Zieldestinationen aber stets unterschiedlich.
