Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schmuggler gefasst

Koffer voller Drogen am Flughafen Wien entdeckt

Wien
24.10.2025 09:23
Der Schmuggelversuch schlug fehl, das Cannabis wurde beschlagnahmt.
Der Schmuggelversuch schlug fehl, das Cannabis wurde beschlagnahmt.(Bild: APA/LPD NÖ/SPK SCHWECHAT)

Die Schmuggelversuche reißen nicht ab: Erneut wurden am Flughafen Wien mit Drogen vollgepackte Koffer aus dem Verkehr gezogen – und deren Besitzer gleich mit. Für einen Briten klickten die Handschellen.

0 Kommentare

Der Schmuggelversuch flog auch diesmal bei Gepäckkontrollen auf. In zwei Koffern wurden laut Polizei am Donnerstag etwa 25 Kilo Cannabiskraut gefunden.

Drogen kamen wieder aus Bangkok
Einmal mehr kamen die Drogen aus Bangkok. Sie hätten nach Catania in Sizilien weitertransportiert werden sollen. Der Brite, auf den die Koffer eingecheckt waren, wurde festgenommen. Der 26-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Lesen Sie auch:
Nach wie vor fungiert der Wiener Airport als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel. Doch die ...
Flug aus Bangkok
Erneut Drogenschmuggler am Flughafen Wien gefasst
17.10.2025
Liste wird länger
Erneut Cannabis in Koffer aus Bangkok gefunden
12.06.2025
Endstation Wien
Wieder Drogenschmuggel aus Bangkok gescheitert
07.08.2025

Spanier mit 46 Kilo „Gras“ erwischt
Erst vor knapp einer Woche wurde ein Schmuggelversuch am Airport Wien vereitelt. Ein Spanier hatte in seinen Koffern nicht weniger als 46 Kilogramm Cannabis versteckt. Auch für ihn war am Flughafen Endstation.

Die Fälle reihen sich ein in eine ganze Serie an Schmuggelversuchen. Ausgangsort ist dabei stets Bangkok, die Zieldestinationen aber stets unterschiedlich.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 13°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
10° / 13°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
9° / 12°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
9° / 12°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
9° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
248.942 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
231.666 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
204.319 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wien
Schmuggler gefasst
Koffer voller Drogen am Flughafen Wien entdeckt
„Krone“-Interview
Toby Whyle: „Ehrliche Songs ohne Schnickschnack“
Rösler ist zurück
„Simmering ist immer noch mein Baby“
Krone Plus Logo
Verzweifelte Anrainer
„Diese Mülldeponie ist eine echte Gefahr!“
Wende vor Gericht
„Wie Vampir“: Frau nach Zungenbiss freigesprochen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf