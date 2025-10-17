Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flug aus Bangkok

Erneut Drogenschmuggler am Flughafen Wien gefasst

Wien
17.10.2025 09:44
Nach wie vor fungiert der Wiener Airport als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel. Doch die ...
Nach wie vor fungiert der Wiener Airport als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel. Doch die Liste an Festnahmen wird länger und länger.(Bild: P. Huber)

Erneut ist für einen Schmuggler am Wiener Flughafen Schwechat Endstation gewesen: Der mutmaßliche Täter, ein Spanier, hatte in mehreren Koffern insgesamt 46 Kilogramm Cannabis transportiert –  Straßenverkaufswert: etwa 250.000 Euro. Einmal mehr kam der Schmuggler aus Bangkok.

0 Kommentare

Die Ware befand sich im Transitgepäck und sollte nach Hamburg weitertransportiert werden. Der 38-jährige Spanier, auf den die zwei Koffer eingecheckt waren, wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.

Der Beschuldigte war teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Lesen Sie auch:
Immer wieder klicken für Schmuggler am Airport Wien die Handschellen (Symbolbild).
Endstation Wien
Wieder Drogenschmuggel aus Bangkok gescheitert
07.08.2025
Liste wird länger
Erneut Cannabis in Koffer aus Bangkok gefunden
12.06.2025
Drogenalarm am Airport
Schmuggel aus Bangkok erneut in Wien gescheitert
27.05.2025

Wien als Transitdrehscheibe
In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu vereitelten Schmuggelversuchen am Airport Wien gekommen. Nach wie vor ist der Flughafen als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel bei Kriminellen hoch im Kurs. Die Liste der Festnahmen wird immer länger. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
9° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.193 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.420 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.802 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Wien
Flug aus Bangkok
Erneut Drogenschmuggler am Flughafen Wien gefasst
„Krone“-Interview
Monolink: „In mir lebt noch der Underground“
Krone Plus Logo
Austrianer Joe Handl
„Das war der schlimmste Moment in meinem Leben“
Krone Plus Logo
Keine Lösung in Sicht
Anzeigen, Spritzentausch: Mariahilf im Drogensumpf
„Krone“-Kommentar
Kopftuchverbot: Auch Symbolpolitik ist wichtig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf