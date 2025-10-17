Erneut Drogenschmuggler am Flughafen Wien gefasst

Erneut ist für einen Schmuggler am Wiener Flughafen Schwechat Endstation gewesen: Der mutmaßliche Täter, ein Spanier, hatte in mehreren Koffern insgesamt 46 Kilogramm Cannabis transportiert – Straßenverkaufswert: etwa 250.000 Euro. Einmal mehr kam der Schmuggler aus Bangkok.
Die Ware befand sich im Transitgepäck und sollte nach Hamburg weitertransportiert werden. Der 38-jährige Spanier, auf den die zwei Koffer eingecheckt waren, wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.
Der Beschuldigte war teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Wien als Transitdrehscheibe
In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu vereitelten Schmuggelversuchen am Airport Wien gekommen. Nach wie vor ist der Flughafen als Transitdrehscheibe für Drogenschmuggel bei Kriminellen hoch im Kurs. Die Liste der Festnahmen wird immer länger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.