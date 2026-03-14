USA: Weiße Südafrikaner ziehen zurück in Heimat

„Im Ausland lebende Südafrikaner optimistisch“

Im November wurde ein Gesetz aus 1995 aufgehoben, das vielen Südafrikanern, die das Land verließen, die Staatsbürgerschaft entzogen hatte. Über ein Online-Portal kann man diese wieder zurückerlangen. Innenminister Leon Schreiber sagte, 1.000 Menschen hätten ihre Staatsbürgerschaft bereits zurück bekommen. Und die Zahl werde mit dem Start des Programms deutlich steigen. „Unter den im Ausland lebenden Südafrikanern herrscht definitiv Optimismus“, sagte Schreiber.

Rückkehrer wollen Jobs aus Ausland behalten

Kriminalität und Arbeitslosigkeit sind große Probleme in Südafrika, aber die Arbeitslosenquote liegt bei Schwarzen bei 35 Prozent, verglichen mit acht Prozent bei Weißen, wie die neuesten Zahlen des nationalen Statistikamtes „Stats SA“ zeigen. Für einige der Rückkehrenden sollte es möglich sein, ihre Jobs aus dem Ausland über Fernarbeit zu behalten.