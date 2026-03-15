Die Opernhäuser sprengen

Ausgerechnet vor der heutigen Oscar-Verleihung, dem glamourösesten Abend des Films, stellte er ungewollt das Musiktheater ins Rampenlicht: „Ich möchte nicht in der Oper oder im Ballett arbeiten.“ Bereiche, in denen es heißt: „Lasst uns die am Leben erhalten, obwohl sie allen egal sind“, meinte er in einem TV-Gespräch mit Matthew McConaughey. Eine Aussage voller Sprengkraft, die einen furiosen Sturm der Entrüstung auslöste. Sogar seinen Oscar-Chancen, sagt man, habe er damit ein „Finale doloroso“ bereitet.