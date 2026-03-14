Die Mission, Kinder auf die Piste zu bringen

Etwa ein Drittel steht zum ersten Mal auf Skiern

Ohne den Vorarlberger Skiverband (VSV) wäre das nicht zu stemmen. Beim VSV hofft man, dass sich das Engagement nachhaltig auszahlt: „Etwa ein Drittel der teilnehmenden Kinder steht zum ersten Mal auf Skiern. Die Schulskitage sind daher eine ideale Möglichkeit, spielerisch erste Erfahrungen zu sammeln und Begeisterung für den Wintersport zu wecken“, erklärt Werner Eberle, Vizepräsident des Vorarlberger Skiverbandes. Das bestätigt auch der Direktor der Mittelschule Wolfurt, Dieter Losert: „Die Schulskitage in der ersten Klasse sind für unsere Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Einstieg in den Wintersport und zugleich eine ideale Vorbereitung auf die Skiwoche in der zweiten Klasse auf der Uga-Alp in Damüls.“ Die Skitage würden Bewegung fördern, den Klassenzusammenhalt stärken und es vielen Kindern ermöglichen, erste positive Erfahrungen im Schnee zu sammeln.