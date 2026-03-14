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Die Mission, Kinder auf die Piste zu bringen

Vorarlberg
14.03.2026 05:00
Positiver Effekt neben der sportlichen Betätigung: Auch der Klassenzusammenhalt wird gestärkt.
Positiver Effekt neben der sportlichen Betätigung: Auch der Klassenzusammenhalt wird gestärkt.(Bild: WKV/Rhomberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Vorarlberger Schulskiaktion „#schifahra“ ermöglichte in der Saison 2025/26 rund 4400 Kindern den Zugang zum Wintersport – 1251 davon standen das erste Mal auf Skiern. Die Initiatoren hoffen auf einen nachhaltigen Effekt. 

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Die Initiative #schifahra der Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Bildungsdirektion Vorarlberg sowie des Vorarlberger Skiverbands läuft gut. Immer mehr Schulklassen nutzen die Möglichkeit, eine Wintersportart kennenzulernen. In der Wintersaison 2025/26 nahmen bislang 193 Schulklassen mit 4404 Schülerinnen und Schülern an der Aktion teil. Zum Vergleich: In der Saison davor waren es nur 134 Klassen mit 2692 in Summe Kindern. Insgesamt wurden heuer 286 Skitage organisiert.

Zitat Icon

Jedes Kind in Vorarlberg soll zumindest einmal die Chance haben, den Wintersport kennenzulernen.

Andreas Gapp, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen

Besonders erfreulich aus Sicht der Initiatoren ist, dass 1251 Kinder erstmals auf Skiern standen. Die Initiative bietet den Schülerinnen und Schülern attraktive Rahmenbedingungen: kostenlose Tagesskipässe für bis zu drei Skitage, günstige Leihausrüstung ab 10 Euro pro Tag, Mittagessen und Getränke ab 9 Euro sowie die kostenlose An- und Abreise in die Skigebiete. Letzteres ist vor allem deshalb möglich, weil allein diesen Winter 47.100 Euro für Busfahrten gesponsert wurden. In der Saison zuvor wurden 9700 Euro bereitgestellt. Was den Ablauf betrifft, werden Anfänger am ersten Skitag von Skilehrern oder Instruktoren begleitet.

Etwa ein Drittel steht zum ersten Mal auf Skiern
Ohne den Vorarlberger Skiverband (VSV) wäre das nicht zu stemmen. Beim VSV hofft man, dass sich das Engagement nachhaltig auszahlt: „Etwa ein Drittel der teilnehmenden Kinder steht zum ersten Mal auf Skiern. Die Schulskitage sind daher eine ideale Möglichkeit, spielerisch erste Erfahrungen zu sammeln und Begeisterung für den Wintersport zu wecken“, erklärt Werner Eberle, Vizepräsident des Vorarlberger Skiverbandes. Das bestätigt auch der Direktor der Mittelschule Wolfurt, Dieter Losert: „Die Schulskitage in der ersten Klasse sind für unsere Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Einstieg in den Wintersport und zugleich eine ideale Vorbereitung auf die Skiwoche in der zweiten Klasse auf der Uga-Alp in Damüls.“ Die Skitage würden Bewegung fördern, den Klassenzusammenhalt stärken und es vielen Kindern ermöglichen, erste positive Erfahrungen im Schnee zu sammeln.

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