Ein Werk für Ewigkeit in neuer Vollendung

1100 Quadratmeter Dachfläche

Abgeschlossen sind erste wichtige „Schöpfungsarbeiten“, darunter die Sanierung des Turms sowie der Westfassade zum Domplatz hin. Nun steht die nächste Etappe der Ewigkeit an: 2026 und 2027 wird das Dach des Langhauses neu gedeckt, rund 1100 Quadratmeter Fläche werden erneuert. Gleichzeitig werden die Fassaden auf der Nord- und Südseite sowie Fenster saniert. Für Mikl-Leitner auch ein starkes Signal im heurigen 40. Jubiläumsjahr der Landeshauptstadt. Bischof Alois Schwarz spricht von großer Freude über dieses Projekt. Bürgermeister Matthias Stadler sieht im Dom seit jeher den Mittelpunkt der Stadt.