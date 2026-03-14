Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dom zu St. Pölten

Ein Werk für Ewigkeit in neuer Vollendung

Niederösterreich
14.03.2026 13:00
Domretter (v. li.): Herbert Klenk (Kuratorium), Bürgermeister Stadler, Mikl-Leitner, Bischof ...
Domretter (v. li.): Herbert Klenk (Kuratorium), Bürgermeister Stadler, Mikl-Leitner, Bischof Schwarz und Christoph Bazil vom Bundesdenkmalamt.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Die Renovierung des Domes zu St. Pölten strebt dem „Himmel“ zu.

0 Kommentare

„Dieses schöne Gotteshaus ist nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern das spirituelle Zentrum der Diözese und zentraler Ort unserer Metropole“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Für sie ist der Dom ein sichtbares Zeichen für die christlichen Wurzeln des Landes. Gerade in schwierigen Zeiten seien Kirchen, Stifte und Klöster „geistliche Kraftwerke“, Orte des Innehaltens und starker Gemeinschaft.

Renoviert wird bis 2031
Genau daran wird nun gearbeitet. Bis 2031 wird der Dom zu St. Pölten in acht Bauetappen umfassend saniert – eines der größten Denkmalpflegeprojekte des Landes. Fassaden werden restauriert, das Dach des Kirchenschiffs und der Apsis neu gedeckt, der Kreuzgang erneuert, der Innenraum behutsam restauriert. Die Kosten belaufen sich auf rund acht Millionen Euro, ein Fünftel übernimmt das Land.

1100 Quadratmeter Dachfläche
Abgeschlossen sind erste wichtige „Schöpfungsarbeiten“, darunter die Sanierung des Turms sowie der Westfassade zum Domplatz hin. Nun steht die nächste Etappe der Ewigkeit an: 2026 und 2027 wird das Dach des Langhauses neu gedeckt, rund 1100 Quadratmeter Fläche werden erneuert. Gleichzeitig werden die Fassaden auf der Nord- und Südseite sowie Fenster saniert. Für Mikl-Leitner auch ein starkes Signal im heurigen 40. Jubiläumsjahr der Landeshauptstadt. Bischof Alois Schwarz spricht von großer Freude über dieses Projekt. Bürgermeister Matthias Stadler sieht im Dom seit jeher den Mittelpunkt der Stadt.

Stein für Stein wächst so ein Werk, das weit über unsere Zeit auf Erden hinausreichen wird. Wenn die Gerüste einmal verschwunden sind, wird der Dom wieder das sein, was er seit Jahrhunderten ist: ein Ort des Glaubens, der Begegnung – und ein stiller, aber mächtiger Wächter über die Geschichte von St. Pölten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.03.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
219.938 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
188.313 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
169.703 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2186 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1058 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Tirol
Dornauer muss seinen Führerschein abgeben
885 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf