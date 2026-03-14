Ein Werk für Ewigkeit in neuer Vollendung

Die Renovierung des Domes zu St. Pölten strebt dem „Himmel“ zu.
„Dieses schöne Gotteshaus ist nicht nur ein beeindruckendes Bauwerk, sondern das spirituelle Zentrum der Diözese und zentraler Ort unserer Metropole“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Für sie ist der Dom ein sichtbares Zeichen für die christlichen Wurzeln des Landes. Gerade in schwierigen Zeiten seien Kirchen, Stifte und Klöster „geistliche Kraftwerke“, Orte des Innehaltens und starker Gemeinschaft.
Renoviert wird bis 2031
Genau daran wird nun gearbeitet. Bis 2031 wird der Dom zu St. Pölten in acht Bauetappen umfassend saniert – eines der größten Denkmalpflegeprojekte des Landes. Fassaden werden restauriert, das Dach des Kirchenschiffs und der Apsis neu gedeckt, der Kreuzgang erneuert, der Innenraum behutsam restauriert. Die Kosten belaufen sich auf rund acht Millionen Euro, ein Fünftel übernimmt das Land.
1100 Quadratmeter Dachfläche
Abgeschlossen sind erste wichtige „Schöpfungsarbeiten“, darunter die Sanierung des Turms sowie der Westfassade zum Domplatz hin. Nun steht die nächste Etappe der Ewigkeit an: 2026 und 2027 wird das Dach des Langhauses neu gedeckt, rund 1100 Quadratmeter Fläche werden erneuert. Gleichzeitig werden die Fassaden auf der Nord- und Südseite sowie Fenster saniert. Für Mikl-Leitner auch ein starkes Signal im heurigen 40. Jubiläumsjahr der Landeshauptstadt. Bischof Alois Schwarz spricht von großer Freude über dieses Projekt. Bürgermeister Matthias Stadler sieht im Dom seit jeher den Mittelpunkt der Stadt.
Stein für Stein wächst so ein Werk, das weit über unsere Zeit auf Erden hinausreichen wird. Wenn die Gerüste einmal verschwunden sind, wird der Dom wieder das sein, was er seit Jahrhunderten ist: ein Ort des Glaubens, der Begegnung – und ein stiller, aber mächtiger Wächter über die Geschichte von St. Pölten.
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