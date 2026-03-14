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Waldis Menschen in OÖ

Roland Daxl: Klubchef, Dichter und Verleumdung

Oberösterreich
14.03.2026 06:30
Roland Daxl im Gespräch.
Roland Daxl im Gespräch.(Bild: Krone KREATIV/Roland Daxl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Schlüßlberger Roland Daxl spricht im „Krone“-Podcast Waldis Menschen unter anderem über Autos und die SV Ried. Außerdem spricht der zweifache Familienvater über eines seiner Erfolgsrezepte und erstmals öffentlich über eine üble Verleumdung. 

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Mit Elan und einem lautem „Hallo“ betritt Roland Daxl (51) täglich seine Autohaus-Zentrale an der B 137 in Schlüßlberg bei Grieskirchen. Der Autohändler wohnt nur 100 Meter entfernt am Firmengelände. Die Firma hat der Hobbydichter („nur für Freunde“) von seinem Vater übernommen. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit baute er das Autohaus Daxl mit Filialen in Ried, Andorf und Wels aus. Kurz besuchte er die HTL in Steyr, eine Mechanikerlehre schloss er bei der Firma Silbergasser ab. Dann ging es ins Familienunternehmen.

„Bin immer erreichbar“
„Vollgas-Roland“ Daxl nennt eines seiner Erfolgsrezepte: „Ich bin immer erreichbar und packe oft selbst an, wenn Not am Mann ist. Das schätzen meine Kunden.“ Was viele nicht wissen: Beim Honda- und KIA-Händler Daxl werden auch Marken wie Mercedes, Porsche oder Ferrari mit gewünschter Extra-Ausstattung verkauft.

Roland Daxl mit dem heutigen Präsidenten Thomas Gahleitner (li.) bei Rieder Aufstiegsfeier.
Roland Daxl mit dem heutigen Präsidenten Thomas Gahleitner (li.) bei Rieder Aufstiegsfeier.(Bild: Roland Daxl)
Firmenchef Daxl mit einem verkauften Ferrari.
Firmenchef Daxl mit einem verkauften Ferrari.(Bild: Reinhard Waldenberger)
Daxl in Tokio mit Honda-Vorstand.
Daxl in Tokio mit Honda-Vorstand.(Bild: Honda)

Prominent wurde Daxl als Spitzenfunktionär des Fußball-Bundesligaklubs SV Ried: Finanzvorstand 2009-2014, dann Präsident, Abstieg 2016/17, Wiederaufstieg 2020, Rücktritt 2023. Daxl wurde geliebt und kritisiert: „Ich war ständig in den Medien präsent. Da hatte ich viele Neider.“

Heute ist Thomas Gahleitner Präsident, Daxl wieder erfolgreicher Finanzvorstand. Der Vater von Magdalena (22) und Maximilian (18) spricht erstmals über eine Verleumdung. In allen Medien kursierten Berichte: „Ich solle Fördergelder zweckwidrig verwendet haben. Es stellte sich als falsch heraus.“ Privat erlebte der Rotarier auch bange Stunden. Mehr zu hören im „Krone“-Podcast.

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