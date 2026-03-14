Roland Daxl: Klubchef, Dichter und Verleumdung

Mit Elan und einem lautem „Hallo“ betritt Roland Daxl (51) täglich seine Autohaus-Zentrale an der B 137 in Schlüßlberg bei Grieskirchen. Der Autohändler wohnt nur 100 Meter entfernt am Firmengelände. Die Firma hat der Hobbydichter („nur für Freunde“) von seinem Vater übernommen. Gemeinsam mit seiner Frau Birgit baute er das Autohaus Daxl mit Filialen in Ried, Andorf und Wels aus. Kurz besuchte er die HTL in Steyr, eine Mechanikerlehre schloss er bei der Firma Silbergasser ab. Dann ging es ins Familienunternehmen.