Viele Wildtiere im Frühjahr in Aufbruchsstimmung

Mit den wärmeren Tagen tut sich auch etwas bei den Kärntner Wildtieren. Für sie ist diese Zeit eine besonders aktive. „Im Winter reduzieren die Tiere ihren Stoffwechsel. Manche halten Winterruhe so wie der Dachs. Mit dem Frühjahr beginnt die große Nahrungssuche, die Tierwelt erwacht“, erzählt Gerald Muralt, Wildbiologe der Kärntner Jägerschaft. Besonders auf den Straßen sollte deswegen achtsam gefahren werden. Denn auch die Revierkämpfe bei den jungen Rehböcken beginnen.