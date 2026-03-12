„Hörgeräte-Mythen im Faktencheck“

Hörgeräte werden oft mit einer Reihe von Vorurteilen konfrontiert, die von technisch überholt bis hin zu rein auf ältere Menschen zugeschnitten reichen. In Wahrheit hat sich das Bild von Hörakustik und modernen Hörsystemen in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Lukas Jäger vom Hörcafé Hollabrunn nimmt einige der häufigsten Mythen rund um Hörgeräte unter die Lupe und zeigt, wie zeitgemäße Lösungen neue Wege zu mehr Lebensqualität ermöglichen.