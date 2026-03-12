Vorteilswelt
Von wegen pleite!

Rourke: Zahlte wegen Rattenplage keine Miete

Society International
12.03.2026 11:23
Mickey Rourke wehrte sich nach seinem Rausschmiss aus seinem Haus über die falschen Gerüchte. Er ...
Mickey Rourke wehrte sich nach seinem Rausschmiss aus seinem Haus über die falschen Gerüchte. Er habe unter anderem wegen einer Rattenplage keine Miete gezahlt, nicht weil er pleite sei.(Bild: Viennareport)
Von krone.at

Fast 60.000 Dollar Miete war Mickey Rourke seinem Vermieter schuldig. Die Konsequenz: Zwangsräumung! Doch nach der offiziellen Entscheidung des Gerichts in dieser Woche meldete sich jetzt der Hollywoodstar zu Wort und verriet: Er ist nicht pleite! Die wahren Gründe, warum er keine Miete mehr gezahlt habe, seien andere ...

Seit Wochen sorgt Mickey Rourke mit seiner Wohnsituation bereits für Schlagzeilen. Weil er mit seiner Miete im Rückstand war, drohte sein Vermieter Ende des Jahres mit einer Zwangsräumung. Diese Woche entschied ein Gericht in Los Angeles: Der Hollywoodstar muss endgültig raus aus seinem Haus!

„Unzumutbare“ Wohnbedingungen
Doch nun meldete sich der ehemalige „9 1/2 Wochen“-Star zu Wort und stellte klar: Er habe seine Miete nicht deshalb nicht gezahlt, weil er es nicht konnte. Sondern weil die Wohnbedingungen in seinem Miet-Bungalow „inakzeptabel“ gewesen seien.

Mickey Rourke vor einigen Wochen bei einer Gassi-Runde mit seinen Hunden
Mickey Rourke vor einigen Wochen bei einer Gassi-Runde mit seinen Hunden(Bild: Viennareport)

Immer wieder habe er Probleme beim Vermieter gemeldet, doch diese seien niemals behoben worden, erklärte Rourke in einem Statement gegenüber „E! News“. „Der Grund, warum ich aufgehört habe, Miete zu zahlen, war, dass die Wohnbedingungen im Haus unzumutbar geworden waren. Monatelang gab es ernsthafte Probleme, die trotz meiner Versuche, sie beheben zu lassen, immer wieder ignoriert wurden.“

Vermieter stellte sich taub
Wie der 73-Jährige behauptete, habe es anhaltende Probleme mit Ratten und anderen Nagetieren gegeben, die „nie vollständig gelöst“ wurden. Außerdem habe es Schwierigkeiten mit dem Badezimmer und der Wasserinstallation gegeben. Rourke erklärte weiter, dass „wiederholte Reparaturanfragen“ nichts gebracht hätten und selbst grundlegende Wartungsarbeiten nie ordnungsgemäß durchgeführt worden seien.

Mickey Rourke meldete sich schon Anfang des Jahres bei den Fans, um zu dementieren, dass er eine ...
Mickey Rourke meldete sich schon Anfang des Jahres bei den Fans, um zu dementieren, dass er eine Spendenaktion für seine Mietschulden ins Leben gerufen habe.(Bild: Viennareport)

„Die Miete zurückzuhalten war keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe“, unterstrich Rourke nun. „Ich konnte einfach nicht weiter für ein Haus bezahlen, das sich in einem so schlechten Zustand befand, nachdem ich so oft versucht hatte, diese Probleme beheben zu lassen.“ 

Rourke wohnt derzeit im Hotel
Wie US-Medien berichteten, war Rourke schon im Jänner aus dem Bungalow ausgezogen. Mittlerweile soll der Hollywoodstar mit seinen drei Hunden in einem Hotel in West Hollywood wohnen. Dort werden die Zimmer ab 550 Dollar pro Nacht vergeben. Ob er sich bereits nach einem neuen Zuhause umschaut, das verriet der Hollywoodstar allerdings nicht.

Society International
12.03.2026 11:23
