Rourke: Zahlte wegen Rattenplage keine Miete

Immer wieder habe er Probleme beim Vermieter gemeldet, doch diese seien niemals behoben worden, erklärte Rourke in einem Statement gegenüber „E! News“. „Der Grund, warum ich aufgehört habe, Miete zu zahlen, war, dass die Wohnbedingungen im Haus unzumutbar geworden waren. Monatelang gab es ernsthafte Probleme, die trotz meiner Versuche, sie beheben zu lassen, immer wieder ignoriert wurden.“