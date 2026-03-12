Sturz auf U-Bahn-Steig endete für Frau dramatisch

Kurz darauf setzte sich der Zug in Bewegung, das Bein der Frau wurde von der Garnitur erfasst. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung versorgte die Frau, sie wurde im Anschluss in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so Haßlinger. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt.