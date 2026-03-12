Sturz auf U-Bahn-Steig endete für Frau dramatisch

Schockierende Szenen haben sich am Mittwochnachmittag auf einem Bahnsteig der Wiener U-Bahn-Station Reumannplatz abgespielt. Eine Pensionistin war plötzlich gestürzt, als sie versuchte, in den Zug einzusteigen. Passanten zogen sie zurück, doch die Frau geriet mit dem Bein an die davonfahrende U-Bahn.
Der folgenschwere Sturz spielte sich gegen 14.30 Uhr ab, da auf dem Bahnsteig reges Treiben herrschte, bemerkte die Zugführerin laut Angaben der Polizei den Vorfall nicht.
Zeugen zogen Frau zurück
Just beim Einsteigen in einen eingetroffenen Zug verlor die 76-jährige Frau plötzlich aus unbekanntem Grund das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Sie sei daraufhin von anderen Personen zurück auf den Bahnsteig gezogen worden, schilderte Polizeisprecher Philipp Haßlinger – denn die Türen der U-Bahn schlossen sich bereits.
Kurz darauf setzte sich der Zug in Bewegung, das Bein der Frau wurde von der Garnitur erfasst. Die Pensionistin erlitt schwere Verletzungen. Die Rettung versorgte die Frau, sie wurde im Anschluss in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so Haßlinger. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt.
