„Ein echter Macher“

Offizielles Tirol trauert um Ehrenzeichenträger

Tirol
12.03.2026 11:29
Jos Pirkner.
Jos Pirkner.(Bild: Land Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Tief betroffen zeigt sich das offizielle Tirol rund um Landeshauptmann und Kulturreferent Anton Mattle über das Ableben des Osttiroler Künstlers und Bildhauers Jos Pirkner, der am Mittwoch 98-jährig verstorben ist.

0 Kommentare

Der in Sillian geborene Künstler, der 2001 mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol und 2015 mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde, habe zu den bedeutendsten österreichischen Künstlerpersönlichkeiten der Gegenwart gezählt und mit seinen Werken über Jahrzehnte die internationale Bildhauerkunst geprägt.

Im Jahr 2015 gratulierten der damalige Landtagspräsident Herwig van Staa (li.) und der damalige ...
Im Jahr 2015 gratulierten der damalige Landtagspräsident Herwig van Staa (li.) und der damalige Landeshauptmann Günther Platter (re.) dem Osttiroler Künstler Jos Pirkner zum Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.(Bild: Land Tirol)

„Die Bullen von Fuschl“
Besonders bekannt wurde Pirkner durch monumentale Arbeiten wie die Skulpturengruppe „Bullen von Fuschl“ beim Hauptsitz von Red Bull in Fuschl am See. Die über 20 Meter lange Gruppe aus 14 überlebensgroßen Stieren gilt als größte Bronzeplastik Europas und sorgte weltweit für Aufsehen.

Zitat Icon

Mit seinem Tod verliert das Land Tirol einen bedeutenden Künstler und Ehrenzeichenträger.

LH Anton Mattle

Bild: Christof Birbaumer

„Eine prägende Persönlichkeit“
„Mit Jos Pirkner verliert Tirol einen außergewöhnlichen Künstler und eine prägende Persönlichkeit. Er war ein echter Macher, voller Tatendrang bis ins hohe Alter. Seine Werke zeichnen sich durch eine unverwechselbare Formensprache, große Ausdruckskraft und eine beeindruckende handwerkliche Meisterschaft aus“, so Tirols LH Anton Mattle.

Lesen Sie auch:
Jos Pirkner bei der Eröffnung des Red-Bull-Hauptsitzes in Fuschl am See
Trauer um Jos Pirkner
Schöpfer der „Bullen von Fuschl“ ist verstorben
11.03.2026

Trotz seines internationalen Erfolgs sei Jos Pirkner seiner Osttiroler Heimat stets eng verbunden geblieben. „Mit seinem Tod verliert das Land Tirol einen bedeutenden Künstler und Ehrenzeichenträger. Seiner Familie und allen Hinterbliebenen gilt mein tief empfundenes Beileid“, betont Mattle.

Tirol
12.03.2026 11:29
Tirol

