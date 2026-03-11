Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten

Facharzt Harald Widhalm vom Universitätsklinikum Wien erklärt, warum Skifahren trotz Spaß auch gefährlich sein kann. Knieverletzungen, Kreuzbandrisse, Frakturen – die häufigsten Verletzungen entstehen oft schon bei scheinbar harmlosen Bewegungen. Widhalm gibt praktische Tipps, die viele übersehen: Muskel- und Koordinationstraining vor der Saison, Materialcheck, richtige Pausen und kleine Energie-Boosts auf der Piste. Wer diese einfachen Regeln beachtet, kann die letzten Skitage sicher und unbeschwert genießen.