Jetzt ging es schnell: Ryanair zahlt nun doch

900 statt 355 Euro

Nötig wurde das alles, weil die Oberösterreicherin im Sommer 2024 nach einer fast 13-stündigen Verspätung nicht mit Ryanair, sondern einer anderen Fluglinie nach Mallorca geflogen war. Nach dem Urlaub erstattete Ryanair zwar den ursprünglichen Preis zurück – die der Frau zustehende Entschädigung von 250 Euro und die Mehrkosten von knapp 105 Euro blieb man aber schuldig – bis zuletzt. Nun musste die Airline insgesamt 892 Euro zahlen.