F1-Teenager überraschte mit Krankheit und Handicap

Beim Grand Prix von Australien in Melbourne raste Lindblad bei seinem Debüt für die Racing Bulls sensationell auf Rang acht und holte damit sofort Punkte. „Es war sehr aufregend für mich, gegen diese Jungs zu fahren. Mit Lewis (Hamilton) im Fernsehen bin ich aufgewachsen“, sagte Lindblad über sein großes Idol. „Er war einer der Hauptgründe, warum ich mich in diesen Sport verliebt habe. Es war wirklich cool, gegen ihn zu kämpfen.“ Für den jungen Briten war es ein Moment, der sich fast unwirklich anfühlte. „Da gab es definitiv einige Situationen, in denen ich mich kneifen musste.“