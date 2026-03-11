Erste Reformpläne: Wie neuer ORF aussehen könnte

Neos wollen Stiftungsrat abschaffen

Allerdings wurde bereits damals eine größere Reform angekündigt. Nach der Generaldirektorenwahl im August soll dazu ein großer Prozess gestartet werden. Die Neos haben schon konkrete Vorstellungen, wie Medien-Sprecherin Henrike Brandstötter erklärt: „Wir fordern schon seit Jahren, den Einfluss der Parteipolitik durch eine Auflösung des Stiftungsrats und seiner politischen Freundeskreise zurückzudrängen. Anstelle des Stiftungsrates sollte ein unabhängiger Aufsichtsrat treten, der wiederum einen mehrköpfigen Vorstand mit klarer Kompetenzverteilung bestellt und überwacht. So können wir verhindern, dass er weiterhin zum Spielball wechselnder Regierungen verkommt.“