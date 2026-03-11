US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe

Spritpreise in Österreich gestiegen

An die USA gerichtet sagte der Militärsprecher: „Ihr solltet wissen, dass ihr den Öl- und Energiepreis nicht künstlich niedrig halten könnt. (...) Rechnet mit einem Preis von 200 Dollar (170 Euro) pro Barrel, denn der Ölpreis hängt von der Sicherheit der Region ab – und ihr seid die Quelle dieser Unsicherheit“, erklärte er. Der Ölpreis war zuletzt vorübergehend auf 100 Dollar (rund 86 Euro) pro Barrel gestiegen und hatte die Spritpreise in Österreich steigen lassen.