Isabelle Huppert mag „sentimentale Rollen“ nicht

An die Pension denkt sie nicht: „Für mich ist der richtige Weg, so viele Dinge wie möglich zu machen, die ich wirklich machen will. Ohne darüber nachzudenken, ob ein Projekt erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist in meinem Fall natürlich ein großes Privileg.“ Jedes Projekt sei eine besondere Herausforderung: „Ich finde das Filmemachen immer noch wahnsinnig aufregend. Zu Beginn will ich aber nicht zu viel über einen Film wissen. Ich bin selbstsicher genug, um zu wissen, dass mir der Film selbst Tag für Tag sagen wird, was zu tun ist. Er weiß es, bevor ich es weiß. Dieses Gefühl mag ich.“