Jugendfreund aufgetaucht: „Bald sind wir vereint“

Die gute Nachricht ist im hektischen Redaktionsalltag eindeutig die bessere: „Der Artikel war ein voller Erfolg – wir haben einen Treffer!“, sagt Alois Waldhaus und lacht ins Telefon. Der Treffer, von dem der 87-jährige Steirer spricht, ist sein Jugendfreund Gerd Gschwandner. Wie berichtet, wuchsen die beiden Tür an Tür in Graz auf, gingen gemeinsam wandern und besonders gerne Ski fahren, ehe sie einander aus den Augen verloren.