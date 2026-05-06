Jugendfreund aufgetaucht: „Bald sind wir vereint“

Über die „Krone“ suchte Alois Waldhaus seinen Jugendfreund. Mit Erfolg: „Wir haben einen Treffer!“, freut sich der 87-Jährige. Der Sohn seines alten Gefährten meldete sich bei ihm. Die beiden Steirer werden sich nach vielen Jahren endlich wiedersehen.
Die gute Nachricht ist im hektischen Redaktionsalltag eindeutig die bessere: „Der Artikel war ein voller Erfolg – wir haben einen Treffer!“, sagt Alois Waldhaus und lacht ins Telefon. Der Treffer, von dem der 87-jährige Steirer spricht, ist sein Jugendfreund Gerd Gschwandner. Wie berichtet, wuchsen die beiden Tür an Tür in Graz auf, gingen gemeinsam wandern und besonders gerne Ski fahren, ehe sie einander aus den Augen verloren.
Zig Jahre später wagte Waldhaus über die „Steirerkrone“ einen letzten Versuch, seinen alten Freund wiederzufinden: „Es wäre mein Herzenswunsch, ihn wiederzusehen“, sagte er. Dass dieser Wunsch so schnell in Erfüllung gehen würde, hätte er sich nicht gedacht.
Gleich mehrere Jugendfreunde riefen an – und dann Gerds Sohn
„Es haben gleich mehrere Jugendfreunde aus der Triestersiedlung angerufen, und dann hat sich auch Gerds Sohn bei mir gemeldet“, erzählt Waldhaus. Es gehe ihm gut, er würde mittlerweile jedoch in einem Altersheim leben.
Waldhaus möchte nun ein Wiedersehen bei einer Buschenschank arrangieren – der passende Zeitpunkt muss erst gefunden werden. „Ich danke meiner ,Krone‘, bald sind wir wieder vereint. Ich werde Sie zu dem Wiedersehen einladen“, freut sich der 87-jährige Steirer – und wir uns mit. Seine Geschichte ist noch nicht fertig erzählt!
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